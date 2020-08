Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Mercedes... L'aveu de Max Verstappen !

Publié le 31 août 2020 à 18h35 par A.M.

Seul pilote du plateau en mesure de rivaliser avec les Mercedes, Max Verstappen ne pouvait toutefois rien faire pour contrecarrer la domination de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas à Spa comme il le reconnait.

Max Verstappen connait une situation particulière. Incapable de battre Lewis Hamilton sur une saison entière, le pilote Red Bull a toutefois une grosse avance sur tous les autres pilotes, à l'exception de ceux de Mercedes. C'est bien simple, cette année, le Néerlandais est le seul à être en mesure de mettre à mal la domination de l'écurie allemande. Toutefois, à Spa-Francorchamps, même Max Verstappen n'a rien pu faire face au Mercedes, conservant toutefois sa troisième place malgré la menace de Daniel Ricciardo et sa Renault. Présent sur le podium pour la sixième fois de suite, Max Verstappen est tout de même frustré de ne pas pouvoir faire plus.

Verstappen reconnait qu'il ne peut rien faire de plus