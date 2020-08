Formule 1

Formule 1 Le constat accablant de Sebastian Vettel...

Publié le 31 août 2020 à 16h35 par A.M.

Alors que Ferrari a connu un week-end cauchemardesque à Spa, Sebastian Vettel tire la sonnette d'alarme et espère que la Scuderia saura tirer les leçons de ses erreurs.

Rien ne va plus chez Ferrari. En grand difficulté depuis le début de saison, la Scuderia était à l'agonie sur le circuit de Spa-Francorchamps ce week-end où elle semble avoir touché le fond. Bien que Sebastian Vettel et Charles Leclerc aient réussi à se hisser de justesse en Q2 durant la séance de qualifications, en course les deux pilotes n'ont rien pu faire, contraints de lutter avec les Haas de Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Ironie du sort, l'ancien pilote Ferrari, Kimi Räikkönen a terminé devant les deux monoplaces de la marque au cheval cabré avec sa modeste Alfa Romeo. Seulement 13e sur la ligne d'arrivée, Sebastian Vettel espère que Ferrari va rapidement redresser la barre alors que se profilent deux rendez-vous sur ses terres en Italie, à Monza la semaine prochaine et au Mugello dans 15 jours pour la 1000ème course de la Scuderia en Formule 1.

«C’est la réalité, on doit faire face à la réalité dans n’importe quel sport»