Mercato - PSG : Mbappé reçoit une proposition improbable en France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé s’apprête à partir libre en direction du Real Madrid. La fin d’une belle histoire entre le capitaine de l’équipe de France et le club de sa région, mais Pierre Gasly lui ouvre déjà la porte à un retour en région parisienne pour les années à venir… au FC Versailles !

Ce n’est plus un secret, Kylian Mbappé quittera le PSG à l’issue de la saison. L’attaquant de 25 ans avait annoncé dès le mois de février à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat, et l’enfant de Bondy s’apprête donc à signer au Real Madrid. Mais l’histoire entre Mbappé et Paris est-elle définitivement terminée pour autant ?

Mbappé : Le PSG a fait une erreur fatale ? https://t.co/5a6BAlYNYY pic.twitter.com/Hfd8kMvzLk — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Gasly, ses grands projets pour Versailles

Pierre Gasly, le célèbre pilote français de Formule 1 (Alpine), a récemment intégré acquis des parts au sein du club de football de Versailles, pensionnaire de National. Et il ne manque pas d’ambitions comme il l’a confié à Konbini : « C’est une grande fierté de pouvoir faire partie du projet avec le FC Versailles. Depuis tout petit, ça a été une énorme passion. J’ai toujours eu la Formule 1 et le foot. Ça a une place importante dans ma vie, je le suis énormément. C’est un projet pour lequel on a eu des discussions ces derniers mois et c’est un projet auquel je crois énormément. C’est un projet dans lequel je suis investi dans le long terme. Ce n’est pas quelque chose que je veux précipiter ou faire rapidement. Je veux construire un projet qui tient la route et créer une belle équipe, avec de belles valeurs et essayer d’aller au plus haut niveau ».

La porte est ouverte pour Mbappé