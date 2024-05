PSG : C’est confirmé pour le successeur de Donnarumma ?

Benjamin Labrousse

Désireux de se renforcer à tous les postes cet été, le PSG pourrait également chercher à recruter un gardien de but supplémentaire. A ce sujet, Paris lorgne un profil plutôt jeune, et aurait jeté son dévolu sur Diant Ramaj. Néanmoins, l’Ajax Amsterdam souhaiterait clairement conserver son portier de 22 ans. Explications.

Arrivé au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma a dû se battre pour une place de titulaire à Paris. Depuis deux ans maintenant, l’Italien n’est plus remis en cause et s’affirme comme le numéro un absolu dans les buts du club parisien. Si cette saison, Arnau Tenas ou encore Keylor Navas ont pu grappiller du temps de jeu, le joueur de 25 ans reste intouchable.

Mercato - PSG : Donnarumma vend la mèche pour son avenir ? https://t.co/BjiMuvMQPi pic.twitter.com/FdMf1sHUV5 — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Le PSG veut concurrencer Donnarumma ?

D’ailleurs, Gianluigi Donnarumma pourrait prochainement prolonger son contrat au PSG selon Sky Sports . Néanmoins, cela n’empêcherait pas les dirigeants parisiens de chercher à renforcer son effectif par le biais d’un nouveau gardien cet été. Ce vendredi, le journaliste Luca Bendoni a révélé que Paris s’intéressait au portier de l’Ajax Diant Ramaj. Âgé de 22 ans, l’Allemand est bel et bien suivi par le PSG selon les dernières indiscrétions de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Germany .

Aucune négociation en cours pour Ramaj

Si l’intérêt parisien a l’égard de Diant Ramaj a donc été confirmé, Plettenberg précise que l’Ajax souhaiterait conserver son gardien de but. De plus, aucunes négociations concrètes n’a pour le moment été entamées entre les deux clubs. A suivre pour le PSG...