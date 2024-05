Mercato - PSG : Coup de tonnerre, Donnarumma est menacé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pas forcément en grande forme cette saison, Gianluigi Donnarumma est toujours la référence niveau gardien au PSG. L'Italien, ancien du Milan AC et présent dans le club de la capitale depuis 2021, verra son contrat prendre fin en juin 2026. Doublé par un Keylor Navas vieillissant et par le jeune Arnau Tenas, il pourrait être menacé par le recrutement d'un autre jeune gardien.

A l'approche du mercato estival, le PSG commence à explorer toutes les pistes pour tenter de former le meilleur effectif possible. Depuis des années, le club tente tout pour sortir vainqueur de sa première Ligue des champions et après l'échec en demi-finales mardi soir, il faut déjà tourner la tête vers l'horizon. Un jeune gardien serait dans le viseur du club...

Ramaj et Atubolu pistés

Gardien allemand de l'Ajax Amsterdam, Diant Ramaj serait dans le viseur du PSG si l'on en croit les informations dévoilés par un membre du staff du journaliste italien, Gianluca Di Marzio. A 22 ans, son prix atteindrait les 10M€ pour ce joueur dont le contrat se termine en 2028. Toujours en Allemagne, c'est Noah Atubolu, formé à Fribourg, qui attire l'œil du clan parisien. Il a joué 26 matches cette saison en Bundesliga à 21 ans et pourrait venir concurrencer Gianluigi Donnarumma.

Après la désillusion, le PSG est trollé par son bourreau https://t.co/4myT47Mh4I pic.twitter.com/rYBk3T74zp — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Donnarumma menacé ?

Gardien principal du PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait voir arriver une nouvelle vague de jeunes gardiens après Arnau Tenas, dont les débuts en Ligue 1 avaient ravi les dirigeants grâce à l'efficacité de l'Espagnol de 22 ans. La piste principale pour un nouveau gardien reste à confirmer.