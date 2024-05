Mercato - PSG : Le départ est confirmé pour Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable fil rouge de cette saison 2023-2024, Kylian Mbappé dispute normalement ses derniers matches sous le maillot du PSG en ce moment. Le Français est attendu au Real Madrid cet été et visiblement, les derniers éléments laissent indiquer que le départ est sur le point d'être confirmé. En effet, dans sa vidéo pour présenter son maillot pour la saison prochaine, le PSG ne met pas Mbappé à l'honneur.

Deux jours après la défaite du PSG en demi-finales de la Ligue des champions face à Dortmund, le club de la capitale a partagé sur ses réseaux une vidéo montrant le nouveau maillot pour la saison prochaine. A quelques jours de la fin de saison officiellement et du dernier match de Kylian Mbappé au Parc des Princes, où des adieux sont programmés, les jeux sont faits...

Mbappé à Madrid, c'est fait

Quand on regarde la vidéo du PSG pour le nouveau maillot la saison prochaine, on remarque tout de suite qu'un élément manque à l'appel, et pas des moindres. En effet, Kylian Mbappé n'y figure et le journaliste Fabrizio Romano ne laisse plus de suspense via son compte X : « Il va quitter le club en juin, se préparant pour un nouveau chapitre au Real Madrid. » Le message est clair.

L'heure des adieux

Kylian Mbappé a déjà disputé son dernier match en Ligue des champions pour le PSG mardi soir et on ne peut pas dire que c'était une fin rêvée. Dimanche face à Toulouse, il jouera son dernier match au Parc des Princes sous la tunique parisienne et le public va devoir se préparer pour les adieux.