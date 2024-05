PSG : Mbappé a tranché pour ses adieux !

Benjamin Labrousse

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le club parisien. Si sa décision est connue de tous, le numéro 7 va devoir l’annonce publiquement, et aurait logiquement choisi le dernier match de la saison au Parc des Princes ce dimanche soir (21h) pour faire ses grands adieux.

L’aventure entre Kylian Mbappé et le PSG touche à sa fin. L’été dernier, l’attaquant français prévenait sa direction : il n’étendrait pas son contrat à Paris jusqu’en 2025. Au milieu du mois de février, Mbappé rencontrait Nasser Al-Khelaïfi afin de lui annoncer son départ du club de la capitale le 30 juin prochain.

Départ de Mbappé : Le PSG prend une grande décision ! https://t.co/N4WeVra3Xi pic.twitter.com/BMTmcIeXcv — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Depuis février le PSG est au courant du départ du Français

Désormais, le doute n’est plus permis, Kylian Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid. Mais si les membres du PSG sont d’ores et déjà averti du départ du meilleur buteur de l’histoire du club, Mbappé doit encore faire ses adieux au public et aux supporters parisiens. Forcément, alors que le PSG accueille Toulouse ce dimanche soir au Parc des Princes, cette soirée promet d’être spéciale pour le numéro 7.

Mbappé fera ses adieux face à Toulouse ce dimanche

Car à en croire les dernières indiscrétions du journaliste Malick Traoré, c’est bel et bien ce dimanche que Kylian Mbappé fera ses grands adieux auprès d’un public qui l’aura vu évoluer pendant sept saisons...