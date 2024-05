Mercato - PSG : Le «nouveau Haaland» va remplacer Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d’un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG ferait de Viktor Gyökeres sa priorité en vue de la saison prochaine. Une buteur dont les caractéristiques se rapprochent de celles d’un certain Erling Haaland.

Cet été, le PSG devrait se mettre en quête d’un nouvel attaquant d’envergure. Dans cette optique, la piste menant à Viktor Gyökeres prend de l’épaisseur. Spécialiste du football portugais, Gary de Jesus compare même les qualités de l’attaquant du Sporting CP à celles d’Erling Haaland.



«Gyökeres me rappelle un peu Erling Haaland»

« C’est un attaquant puissant, intense et froid devant le but. Il a un flair impressionnant. À un tout autre niveau, il me rappelle un peu Erling Haaland. Ce n’est pas un esthète, mais il arme très vite et trouve toujours des positions de tir. Il utilise beaucoup la profondeur. Son style est très différent de celui de Gonçalo Ramos – même s’ils ont des qualités communes, dans le don de soi et le pressing. Ramos va plutôt mettre les autres en valeur, jouer en une touche. Dos au jeu, Gyökeres va se retourner et frapper, si je caricature. Cela a été le coup de cœur de tout le pays. Il y a une véritable Gyökeres mania. Sa célébration, lors de laquelle il forme un masque avec ses mains, est devenue virale. Lorsqu’il marque, tout le stade l’imite ! Plein d’enfants le font dehors, les gens se sont emparés de ça », décrypte le spécialiste du football portugais dans les colonnes du Parisien .

Le PSG doit encore un peu attendre pour son transfert ?