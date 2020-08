Formule 1

Formule 1 : Le message de Lewis Hamilton après sa 89ème victoire en Grand Prix !

Publié le 30 août 2020 à 20h35 par Th.B.

À Spa, Lewis Hamilton a une nouvelle fois remporté un Grand Prix, son 89ème. Il se retrouve à deux longueurs du bilan de Michael Schumacher et a révélé se sentir dans une forme étincelante.

Ce week-end encore, Lewis Hamilton s’est tenu sur la première marche du podium. À Spa, le Britannique a raflé une 89ème victoire en Grand Prix dans sa carrière déjà riche en succès. En remportant deux autres Grands Prix, le pilote de Mercedes égalera le bilan de Michael Schumacher. Mais pour lui, l’important est de continuer à travailler avec son écurie alors qu’il se sent « mieux que jamais » selon ses dires.

« Ce n’est pas nécessairement ce que tout le monde veut voir, mais… »