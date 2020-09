Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Bottas... Le constat de Verstappen sur la réussite de Mercedes !

Publié le 4 septembre 2020 à 9h35 par La rédaction

Deuxième au classement des pilotes, Max Verstappen s’est montré fataliste concernant ses chances de titres en raison des performances des Mercedes.

Vainqueur de six des sept premières courses de la saison, l’hégémonie de Mercedes est à son apogée, alors que les autres pilotes doivent se contenter des miettes. L’écurie allemande semble intouchable cette année, et Max Verstappen l’a bien compris. Le pilote néerlandais, actuellement deuxième du classement des pilotes avec seulement trois points d’avance sur Valterri Bottas, est fataliste, et semble penser que ce n’est qu’une question de temps avant que le Finlandais ne lui passe devant.

« J’aimerais bien pouvoir me battre plus souvent avec eux »