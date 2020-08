Formule 1

Formule 1 : Albon, Verstappen... L'étonnante sortie d'Hamilton sur Red Bull !

Publié le 31 août 2020 à 12h35 par A.M.

Seul pilote capable de rivaliser avec les Mercedes, Max Verstappen est bien trop seul chez Red Bull comme le constate Lewis Hamilton.

Depuis le début de la saison, les Mercedes sont intouchables ou presque. En effet, Max Verstappen parvient par moment à s'intercaler entre les deux monoplaces allemandes, mais il est bien le seul. En effet, le Néerlandais ne peut pas réellement compter sur son coéquipier pour l'épauler. Alexander Albon est très en retrait et souffre de la comparaison avec Max Verstappen. Un problème récurrent pour Red Bull puisque Daniil Kvyat et Pierre Gasly ont subi le même sort. Lewis Hamilton s'est d'ailleurs prononcé sur cette situation est reconnait que Max Verstappen a besoin d'un coéquipier plus fort.

Pour Hamilton, Verstappen est trop seul