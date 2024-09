Riolo annonce la meilleure recrue de l’OM, c’est une surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l’OM s’apprête à officialiser l’arrivée d’Adrien Rabiot qui était libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en juin dernier, Mehdi Benatia est donc en train de frapper un très gros coup pour le mercato du club phocéen. Et Daniel Riolo vante plus que jamais les compétences du conseiller sportif de l’OM.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dimanche, en fin d’après-midi : Adrien Rabiot (29 ans) s’apprête à débarquer à l’OM, avec un contrat de deux ans à la clé, lui qui était libre depuis le début de l’été. Un renfort pour le moins inattendu, d’autant que le milieu de terrain de l’équipe de France est issu du centre de formation du PSG où il s’était révélé au plus haut niveau. Et il semblerait donc que Mehdi Benatia, le conseiller sportif de l’OM, ait trouvé les mots justes pour convaincre Rabiot.

« C’est incroyable... »

Au micro de l’After Foot sur RMC Sport dimanche soir, Daniel Riolo s’est d’ailleurs enflammé pour Benatia, auteur d’un énorme coup avec la signature d’Adrien Rabiot à l’OM ainsi que d’un mercato estival très ambitieux dans son ensemble : « C’est assez incroyable ce qui est en train de se passer à l’OM. Convaincre Rabiot de baisser quasiment de moitié son salaire pour venir jouer à Marseille, c’est fort. Ce qu’a fait Benatia depuis son arrivée c’est assez incroyable en terme de réseau, quand on cherche à comprendre à quoi ça sert les réseaux, et un mec qui a joué à la Juve et au Bayern, qui connaît énormément de monde et qui avec des coups de fil arrive à être convaincant, c’est très bien », estime Riolo.

« La meilleure recrue de l’OM »

L’éditorialiste de RMC estime même que Mehdi Benatia, qui était revenu à l’OM en novembre 2023 dans ces fonctions de conseiller sportif, est le plus gros coup des dernières années au club : « Je me demande si la meilleure recrue de l’OM n’est pas plus Benatia que certains joueurs », lâche-t-il. Une distinction sur l’ex-international marocain appréciera certainement.