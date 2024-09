F1 : Vaincu, Charles Leclerc prépare sa revanche !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors qu’il avait obtenu la pole position pour la quatrième année consécutive à Bakou, Charles Leclerc n’a pas réussi à décrocher la victoire en Azerbaïdjan ce dimanche après-midi. Devancé par Oscar Piastri (McLaren), le Monégasque s’est exprimé après sa deuxième place, et a affirmé vouloir faire encore mieux à l’avenir.

Charles Leclerc ne rééditera pas sa performance du Grand Prix d’Italie. Vainqueur à Monza il y a deux semaines, le Monégasque aurait aimé apporter une nouvelle victoire à Ferrari ce dimanche lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, d’autant que ce dernier partait depuis la pole position. « Quand on a mis les pneus durs. On était très rapides en mediums, mais je n’avais pas fait de roulages avec du carburant en essais libres. On a tenté une direction de réglages qui était plus dure à gérer en course, surtout en pneus durs », a déclaré Leclerc après sa deuxième place, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

F1 - Red Bull : Il bat Verstappen et jubile ! https://t.co/o1xnTZoDyg pic.twitter.com/uaHSkVOgXT — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« McLaren et Oscar ont fait un travail incroyable et ont été meilleurs »

Battu par Oscar Piastri, Leclerc reconnaît sa défaite : « A la fin, j’ai cru aller dans le mur à plusieurs reprises. Je suis deuxième, McLaren et Oscar ont fait un travail incroyable et ont été meilleurs. C’est dommage pour Carlos dans l’avant-dernier tour, j’espère que tout le monde va bien, mais ce n’est pas une très bonne journée pour l’équipe. C’est plaisant car on a plusieurs opportunités par tour, mais McLaren était rapide dans les lignes droites et j’étais plus rapide dans les virages ».

« Je n’ai pas défendu ma place autant que j’aurais dû »

« Je pensais qu’Oscar allait m’emmener, je voulais le dépasser plus tard mais ça a été plus difficile que prévu, je n’arrivais pas à le dépasser. Honnêtement, on a perdu la course car je n’ai pas défendu ma place autant que j’aurais dû en bout de ligne droite, on fait parfois des erreurs et je ferai mieux la prochaine fois », regrette également Charles Leclerc, qui souhaite néanmoins rester positif.