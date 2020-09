Formule 1

Formule 1 : La surprenante proposition de Mercedes !

Publié le 3 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Face aux critiques croissantes, la Formule 1 doit changer pour ne pas perdre ses fans. Toto Wolff propose ainsi de diffuser les échanges radio internes.

Ces dernières années le spectacle n'est plus vraiment au rendez-vous en Formule 1. Du moins, c'est ce qui ressort d'une majorité des Grand Prix. Avec l'écurie Mercedes ultra-dominatrice – championne du monde pilote et constructeur depuis 6 ans – difficile de trouver du suspense. Et même Toto Wolff, le patron de Mercedes, ne dira pas le contraire. « Je comprends ce que disent les fans. Il y a des Grand Prix qui ne sont pas très divertissants et il y en a d'autres où c'est le contraire. Je pense que ce serait trop simpliste de dire qu'il y a de bons et de mauvais matches de football, mais en fait, personne ne veut voir une équipe s'envoler au championnat » .

Ouvrir les communications internes au public