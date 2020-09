Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly revient sur les félicitations de Lewis Hamilton !

Publié le 7 septembre 2020 à 10h35 par T.M.

Vainqueur du Grand Prix d’Italie ce dimanche, Pierre Gasly avait notamment reçu les félicitations de Lewis Hamilton. Le pilote AlphaTauri est revenu sur le geste du Britannique.

Cela faisait 24 ans qu’un Français n’avait plus remporté un Grand prix de Formule 1. Une longue attente qui a pris fin ce dimanche avec la victoire de Pierre Gasly à Monza. Alors que tout le monde attendait une nouvelle démonstration des Mercedes et de Lewis Hamilton, le scénario de la course a finalement surpris tout le monde. C’est donc le pilote AlphaTauri qui a passé la ligne d’arrivée en premier après avoir bataillé dans les derniers tours avec Carlos Sainz Jr. Un immense exploit pour Gasly, salué dans la foulée par tout le monde, y compris Hamilton. « J'adresse d'énormes félicitations à Pierre (Gasly). Je l'apprécie beaucoup. Je crois qu'il a été rétrogradé de manière pas vraiment correcte l'année dernière. Il est passé dans l'écurie B (Alpha Tauri), et il a battu l'écurie A (Red Bull) aujourd'hui. Il mérite vraiment cette victoire et il mérite une place dans un top team », expliquait notamment le pilote Mercedes.

« C’est quand même incroyable »