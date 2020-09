Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton félicite Pierre Gasly après sa victoire à Monza !

Le GP d'Italie est toujours un grand moment dans une saison. Une belle opportunité qu'a manquée Lewis Hamilton. Pénalisé, le Britannique termine 7e d'une course remportée par Pierre Gasly. Ce qui n'a pas empêché le Britannique d'être élogieux à l'égard du jeune pilote français.

Lewis Hamilton et Mercedes dominent cette saison de Formule 1 de la tête et des épaules. Mais il reste toujours des miettes pour leurs adversaires. Sur les sept premiers Grand Prix, seul le GP du 70e anniversaire à Silverstone avait jusqu'ici échappé aux Flèches d'Argent. Les occasions sont rares à saisir et ce dimanche c'est Pierre Gasly qui en a profité. Le Français a remporté son premier Grand Prix. Du côté de Mercedes, Bottas termine 5e et Hamilton, pénalisé pour une rentrée interdite dans les stands, doit s'avouer vaincu à la 7e place.

Pierre Gasly impressionne le sextuple champion du monde