Formule 1

Formule 1 : Record, Bottas... La réaction d'Hamilton après les qualifications du GP d'Italie !

Publié le 5 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Les deux pilotes Mercedes ont survolé les qualifications à Monza. Lewis Hamilton a notamment battu le record de la piste et s’élancera en première position ce dimanche, juste devant Valtteri Bottas.

Mercedes continue à montrer sa supériorité sur les circuits de Formule 1 cette saison. Victorieuse de six courses sur sept, l’écurie allemande pourrait soulever un nouveau trophée ce dimanche à Monza. En effet, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont pris les deux premières places ce samedi lors des qualifications du Grand Prix d’Italie. Le Britannique, qui s’élancera en pole, a frappé fort puisqu’il a battu le record de la piste. A l’issue des qualifications, Lewis Hamilton n’a pas caché sa fierté et a rendu hommage à son coéquipier Valtteri Bottas.

« Je suis vraiment heureux de la manière dont ça s'est passé, et de mon tour »