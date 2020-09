Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton valide totalement le choix de Sebastian Vettel !

Publié le 11 septembre 2020 à 12h35 par A.M.

Alors que Sebastian Vettel sera au volant d'une Aston Martin la saison prochaine, Lewis Hamilton se réjouit de voir l'Allemand rester en Formule 1

L'annonce était très attendue. Quelques mois après l'annonce de son départ de chez Ferrari, Sebastian Vettel semblait dans l'impasse pour son avenir. Et pour cause les baquets chez Mercedes, Renault et McLaren étaient pris, tandis qu'un retour chez Red Bull semblait inenvisageables. Mais l'opportunité est venue de Racing Point. L'écurie qui deviendra Aston Martin la saison prochaine a décidé de miser sur Sebastian Vettel pour remplacer Sergio Pérez. Une nouvelle qui enchante Lewis Hamilton comme il le confie à Sky Sports .

Hamilton est ravi pour Vettel