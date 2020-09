Formule 1

Formule 1 : Vettel, Pérez... Nouveau coup de tonnerre en F1 !

Publié le 10 septembre 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 10 septembre 2020 à 9h36

Sans volant pour 2021 suite à l'annonce de son départ de Ferrari, Sebastian Vettel rebondira finalement chez Racing Point, qui deviendra Aston Martin la saison prochaine, où il remplacera Sergio Pérez.

La grille pour 2021 continue de se compléter. L'annonce du départ de Sebastian Vettel de chez Ferrari avait engendré un jeu de chaises musicales puisque Carlos Sainz a été choisi par la Scuderia tandis que Daniel Ricciardo remplacera l'Espagnol au volant de la McLaren. Quelques semaines plus tard, Renault a officialisé le retour de Fernando Alonso. Par conséquent, il restait peu de baquets disponibles pour Sebastian Vettel. Aucun top team ne peut lui offrir un volant tandis que McLaren et Renault ont également annoncé leur duo de pilotes. Toujours désireux de se battre pour des victoires, le quadruple Champion du monde semblait donc se diriger vers une année sabbatique en attendant qu'une place se libère. Mais mercredi soir, Sergio Pérez a tout relancé en annonçant qu'il quitterait Racing Point à la fin de la saison. Un baquet au sein d'une écurie qui réalise une très belle saison s'est donc libéré. Et Racing Point, qui deviendra Aston Martin la saison prochaine, a officialisé l'arrivée de Sebastian Vettel pour 2021.

Vettel va remplacer Pérez chez Aston Martin

Avant d'entamer le 1000e Grand Prix de Ferrari, sur le circuit du Mugello ce week-end, Sebastian Vettel a donc affiché sa joie de rejoindre le projet Aston Martin. « Je suis ravi d'enfin partager cette information concernant mon avenir. Je suis extrêmement fier de dire que je serai un pilote d'Aston Martin en 2021. C'est une nouvelle aventure pour moi avec une marque légendaire. J'ai été impressionné par les résultats obtenus par l'écurie cette saison, et je pense que le futur sera encore plus brillant. L'énergie et l'investissement de Lawrence (Stroll, le propriétaire de l'écurie, NDLR) est inspirant et je pense que nous pouvons construire quelque chose de très spécial ensemble. J'ai toujours autant d'amour pour la Formule 1 et ma seule motivation et de batailler en tête de grille. Le faire avec Aston Martin sera un grand honneur », confie-t-il dans le communiqué publié par l'écurie. Drôle anniversaire pour Ferrari qui, après avoir poussé Sebastian Vettel vers la sortie, le voit s'engager au sein d'une écurie dont les monoplaces devancent régulièrement celles de la Scuderia cette saison. Et il n'y a pas de raison que cela change en 2021...