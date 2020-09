Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Ferrari

Publié le 5 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Après la décevante qualification de Monza, l'écurie de Maranello n'est pas surprise. Le directeur sportif de Ferrari cherche déjà des solutions pour le futur.

A Monza, Ferrari est à la maison. Avec le soutien incroyable des tifosi, le cheval rampant a toujours obtenu de bons résultats à domicile comme la victoire de Charles Leclerc l'an dernier. Cette année, le coronavirus a empêché les spectateurs de se masser à Monza. Empêchant surtout les tifosi d'assister à un triste spectacle. Après un début de saison difficile, cette séance s'annonçait difficile pour Ferrari. Et sur la piste, la réalité a été aussi terrible qu'annoncée. Charles Leclerc partira demain de la 13e place et Sebastian Vettel de la 17e position. C'est la première fois depuis 1962 qu'une Ferrari démarrera le GP de Monza d'aussi loin – depuis l'avant-dernière ligne.

« Il est temps de tourner des pages »