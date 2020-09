Formule 1

Formule 1 : Le patron de Renault envoie un message fort à Alonso !

Publié le 8 septembre 2020 à 15h35 par A.M.

Nouveau directeur général de Renault Group, Luca De Meo s'est prononcé sur le nouvel accord avec Alpine et assure que Fernando Alonso est plus motivé que jamais.

Le projet de Renault continue de prendre forme. Le groupe français a effectivement révélé ces derniers jours que l'écurie se nommerait Alpine F1 Team la saison prochaine et sera très observée en 2021. Et pour cause, Alpine alignera un pilote français, Esteban Ocon, aux côtés d'une légende de la Formule 1, à savoir Fernando Alonso qui fera son grand retour dans la catégorie reine du sport automobile deux ans après son départ. L'Espagnol aura pour ambition de décrocher un troisième titre mondial au volant de l'écurie qui lui a permis de remporter ses deux premiers en 2005 et 2006. Luca De Meo, directeur général de Renault, se réjouit d'ailleurs de la motivation de Fernando Alonso.

«Alonso est galvanisé par le projet Alpine»