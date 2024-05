FC Nantes : Kombouaré lâche une punchline en direct !

La rédaction

Revenu jouer le pompier de service au FC Nantes en mars dernier, Antoine Kombouaré réussit pour le moment brillamment sa mission. 14èmes de Ligue 1 et sortis de la zone de relégation, les Canaris sont en passe de se maintenir en Ligue 1. Mais comme l’a expliqué l’ancien coach du Paris-Saint Germain, il va encore falloir s’accrocher.

C’est avec le sourire qu’ont dû se lever les supporters du FC Nantes ce matin. Alors que les pensionnaires de la Beaujoire se déplaçaient du côté de Brest, 3ème de Ligue 1, les joueurs d’Antoine Kombouaré sont parvenus à revenir de Bretagne avec le point du match nul, qui plus est sans encaisser de but. En conférence de presse d’après-match, le technicien de 60 ans a tenu à insister sur le sérieux nécessaire pour réaliser une bonne fin de saison, non sans humour.

«Quoi qu'il arrive, nous ferons au pire les barrages.»

Grâce aux bons résultats obtenus depuis le retour d’Antoine Kombouaré sur le banc de touche, le FC Nantes est d’ores et déjà assuré de terminer à la 16ème place de Ligue 1 au minimum. Une position qui enverrait tout de même les Canaris en barrage, ce qui ne satisfait évidemment pas le coach passé par l’Arabie saoudite : « On sait que maintenant, quoi qu'il arrive, nous ferons au pire les barrages. C'est une très bonne nouvelle. Nous sommes des compétiteurs et il ne faut pas se contenter que de ça. On va travailler fort pour faire en sorte que ce soit terminé le 19 mai (date de la dernière journée de championnat). »

«On a envie de se dépuceler à domicile contre Lille»