Le RC Lens reçoit une demande lunaire, c'est terminé !

La saison touche à sa fin partout en Europe, et notamment en Ligue 1. Si le PSG est déjà champion depuis plusieurs semaines, le suspense persiste pour connaître l’identité de tous les clubs français qui joueront une compétition européenne l'année prochaine. Parmi les prétendants, le RC Lens, qui doit jouer ce dimanche contre Montpellier. Mais pour Kevin Danso, la rencontre se jouera depuis les tribunes. Franck Haise a décidé de l’écarter du groupe suite à une demande du joueur.

Les compétitions internationales durant l’été ont souvent des conséquences sur la fin de saison des clubs. Du côté du RC Lens, difficile de le nier. Pourtant apte physiquement, Kevin Danso n'a pas souhaité participer à la rencontre comme Lens l'a stipulé sur son compte X . RMC en a dit plus ce samedi sur ce choix de Danso de ne pas jouer face à Montpellier dimanche soir. Si l’Autrichien a effectivement demandé à Franck Haise de ne pas participer à la rencontre, le coach des Sang et Or a carrément décidé d’exclure son joueur du groupe, excédé par cette demande.

Kévin Danso écarté du groupe

À 24h du match contre Montpellier, Kévin Danso est désormais certain de ne pas être sur la feuille de match. Alors que le défenseur central doit jouer l’Euro avec l’Autriche dans un peu moins d’un mois, le joueur de 25 ans a demandé a Franck Haise de ne pas prendre part à la rencontre de dimanche, afin de se préserver pour l’échéance qui l’attend en juin. Une réclamation qui n’a pas du tout plus au technicien lensois, qui a écarté son joueur depuis désormais au moins hier.

Un match important pour Lens

Sixième de Ligue 1, le RC Lens est proche de se qualifier pour les barrages de Ligue Europa Conference. Pour s’en assurer, il faudra absolument gagner ce dimanche, puisque l’OL talonne les nordistes, comptant le même nombre de points. Seule la différence de buts assure pour le moment un avenir européen aux pensionnaires de Bollaert. C’est donc victoire obligatoire, qui plus est à domicile.