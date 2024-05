Mercato : Un grand entraîneur va débarquer à l’OM ? Il balance cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'épisode du « grand attaquant », qui aura animé le début de mandat de Frank McCourt, l'OM s'est lancé dans la recherche de son « grand entraîneur ». Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, plusieurs entraîneurs auraient déjà été contactés. Mais le club marseillais pourrait bien manquer d'arguments, alors que la Ligue des champions ne figurera pas dans son programme la saison prochaine.

Qui succédera à Jean-Louis Gasset la saison prochaine ? Dans un premier temps, Pablo Longoria s'est arrêté sur Paulo Fonseca selon les informations du 10Sport.com. Mais comme indiqué par la presse italienne, le technicien portugais a une préférence pour le Milan AC. Rien de surprenant pour Jérôme Rothen. Pour l'ancien joueur du PSG, l'OM paye ses mauvais résultats.

L'OM trop limité

« Depuis quelques semaines, on sait que l'OM n'y sera pas. C'est déjà un premier frein pour pouvoir récupérer un cador. Après il y a l'image de l'OM et l'effectif. Je pense que quand tu es un entraîneur qui a gagné beaucoup de choses et qui a encore envie de gagner, tu ne vas pas à l'Olympique de Marseille, même à court terme. Le club, que ce soit sportivement ou financièrement, il y a trop de choses à mettre en place pour attirer un grand entraîneur avec un palmarès. Pourtant, c'est ce qu'il devrait y avoir à l'OM. Le chef d'orchestre est très important. Qui peut venir dans ce projet avec si peu de garanties? » a-t-il confié sur RMC.

