Le PSG fait le ménage et prépare un mercato historique

Le prochain mercato sera particulier pour le PSG. Le club parisien va devoir combler le vide laissé par Kylian Mbappé, en partance pour le Real Madrid. Grâce à ce départ et à celui d'autres gros salaires, la formation ne devrait avoir aucun mal à se renforcer durant le mois d'août.

Le Qatar a définitivement tourné la page bling-bling au PSG. Après Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti, le club parisien va dire adieu à Kylian Mbappé, dernier vestige de cette ère désormais révolue. Désormais, la formation souhaite attirer des joueurs concentrés sur l'équipe, prêts à mouiller le maillot et à dévouer sa carrière au PSG. Comme l'annonce Jimmy Braun, l'équipe de la capitale a libéré assez de masse salariale pour se montrer actif l'été prochain.

Coup de balai dans le vestiaire du PSG

« Pendant des années, on nous a expliqué que le PSG ne pouvait pas faire ce qu’il voulait et était limité à cause de la masse salariale. On se souvient que l’année dernière, il y avait Messi, Neymar, Sergio Ramos, Verratti, Mbappé. Encore cette saison, il y avait Mbappé. Là, tu perds Mbappé dont le salaire était de 70 millions d’euros par an, Navas qui touchait 10 millions d’euros par an, Kurzawa qui prenait 6 millions d’euros par an. Tu te libères cette masse salariale après t’être libéré de Verratti, Neymar, Messi et Sergio Ramos l’été dernier » a déclaré le journaliste de RMC.

Le PSG va devoir se renforcer