Mbappé - PSG : Une annonce légendaire se prépare !

Pierrick Levallet

Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a annoncé il y a une semaine qu'il allait quitter le PSG. S'il dispose de plusieurs offres pour son avenir, l'international français aurait choisi de s'engager au Real Madrid. D'ailleurs, les Merengue auraient prévu une cérémonie de présentation grandiose pour le capitaine de l'équipe de France.

Il y a une semaine, Kylian Mbappé a révélé ce qui n’était plus un secret pour personne. « Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines » a indiqué le capitaine de l’équipe de France via ses réseaux sociaux. La star de 25 ans va donc se lancer un nouveau défi, sept ans après son arrivée chez les Rouge-et-Bleu .

Mercato - Real Madrid : Deux signatures annoncées avant Mbappé ? https://t.co/oXIa7zXdBV pic.twitter.com/FKJdfwdlR2 — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Mbappé a choisi sa prochaine destination après le PSG

Et une tendance claire se dessine pour sa prochaine destination après le PSG. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Liverpool et Manchester United étaient passés à l’action pour tenter de le recruter, Kylian Mbappé devrait s’engager très prochainement au Real Madrid. Il ne s’agirait plus que d’une question de temps avant que la chose ne soit officialisée.

Le Real Madrid prépare une cérémonie grandiose