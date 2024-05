Mercato - OM : Le choix est fait pour le nouvel entraîneur !

Hugo Chirossel

Alors que Jean-Louis Gasset partira à la fin de son contrat en juin prochain, l’OM est en quête de son prochain entraîneur. En ce sens, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur Paulo Fonseca, qui arrive au terme de son contrat avec le LOSC. Le technicien portugais coche toutes les cases et son arrivée ne serait pas liée à une éventuelle qualification en Ligue des champions.

Après avoir été tenu en échec à domicile la semaine dernière (1-1), l’OM se prépare à se déplacer sur la pelouse de l’Atalanta Bergame, jeudi prochain en demi-finale de la Ligue Europa. Un sacré en C3 permettrait à Marseille de remporter son premier trophée depuis maintenant 12 ans, mais ce serait également un moyen de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’objectif affiché en début de saison et qui n'est désormais plus atteignable via le championnat.

Fonseca, le profil idoine

Remporter la Ligue Europa et donc se qualifier en Ligue des champions pourrait également avoir un impact en ce qui concerne le prochain entraîneur de l’OM. Disputer la C1 serait assurément un argument supplémentaire afin d’attirer le technicien souhaité par Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui, comme indiqué par Le 10 Sport , ont fait de Paulo Fonseca leur priorité. Déjà contacté l’année dernière après le départ d’Igor Tudor, l’entraîneur du LOSC, où il arrive à la fin de son contrat, est l’option numéro un de l’OM.

La Ligue des champions n’est pas une condition