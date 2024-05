F1 : Crise chez Mercedes, le boss fait une terrible confidence

Jean de Teyssière

Cette saison, Mercedes a du mal en Formule 1. Le duo de pilote de l'équipe allemande, George Russell et Lewis Hamilton ne sont pour le moment pas monté sur le podium cette saison, chose rare dans l'histoire de Mercedes. C'est même la première fois de l'histoire de Mercedes qu'aucun podium n'est réalisé par un pilote en cinq Grands Prix. Pour Toto Wolff, ces difficultés ne pourraient même pas être comblées par Adrian Newey, l'ingénieur de génie de Red Bull, qui va quitter son écurie la saison prochaine.

Depuis la fin de la saison 2021 et le titre remporté in extremis par Max Verstappen, Mercedes a perdu sa gloire d'antan. L'équipe allemande va perdre Lewis Hamilton et n'arrive plus à jouer les premiers rôles durant les Grands Prix. Et les problèmes semblent être très compliqués à régler.

«Il y a une science à propos de ces pneus que nous ne comprenons pas»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Toto Wolff, le directeur de Mercedes, raconte les problèmes que rencontrent son écurie cette saison : « Et il y a une science à propos de ces pneus que nous ne comprenons pas pour le moment. Nous ne savons pas comment les amener dans la meilleure fenêtre de travail, mais cela ne peut pas être une excuse car les autres le comprennent mieux. Nous constatons que nos adversaires progressent et nous trouvons cela incroyablement lent et insatisfaisant. C’est vraiment frustrant et vraiment ennuyeux de retomber toujours dans le même problème. »

«Même le plus grand magicien aurait du mal à résoudre nos problèmes en ce moment»