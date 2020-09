Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff bientôt chez Ferrari après Mercedes ? Il répond !

Alors qu’une rumeur a dernièrement envoyé Toto Wolff chez Ferrari la saison prochaine, le patron de Mercedes a balayé d’un revers de main cette possibilité.

Lewis Hamilton n’est pas la seule figure majeure de Mercedes qui arrivera au terme de son contrat à l'issue de la saison. En effet, Toto Wolff, le directeur de l’écurie allemande, arrivera lui-aussi à la fin de son bail et son avenir fait souvent l’objet de spéculations, bien que le principal intéressé ait lui-même lié son avenir à celui du sextuple Champion du Monde britannique. De ce fait, une rumeur annonçant que Toto Wolff pourrait rejoindre Ferrari prochainement afin de relancer l’écurie en crise pour y remplacer Mattia Binotto a dernièrement fait surface. Cependant, l’ancien pilote autrichien a démenti cette possibilité à Monza, tout en affirmant que les négociations pour le renouvellement de son contrat chez Mercedes pourraient être finalisées dans les semaines à venir.

« Je fais partie de Mercedes et de l’équipe de F1 »