Formule 1

Formule 1 : Neymar, Ronaldinho... Pierre Gasly raconte son amour pour le PSG !

Publié le 9 septembre 2020 à 9h35 par A.M.

Premier vainqueur français d'un Grand Prix de Formule 1 depuis 24 ans, Pierre Gasly est également connu pour être un fervent supporter du PSG comme il le raconte.

Pierre Gasly est toujours sur son petit nuage. Il faut dire qu'au volant de sa modeste Alpha Tauri, le Français s'est imposé à Monza devenant le premier tricolore à décrocher une victoire en Formule 1 depuis Olivier Panis à Monaco en 1996. Et depuis dimanche, l'ancien pilote Red Bull enchaîne les interviews et les sorties médiatiques. Il faut dire qu'avant cette exploit sur le circuit italien, Pierre Gasly était méconnu du grand public et dans les colonnes du Parisien , il raconte notamment sa passion pour le football et surtout le PSG.

«Ronaldinho m'a fait rêver devant la télé»