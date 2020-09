Formule 1

Formule 1 : Vers un retour de Gasly ? La réponse de Red Bull !

Publié le 8 septembre 2020 à 12h35 par A.M.

Vainqueur du Grand Prix d'Italie, Pierre Gasly est au cœur de toutes les attentions et confirme son excellente saison. Malgré tout, Helmut Marko n'envisage pas de récupérer le Français.

24 ans après, la France tient enfin un nouveau vainqueur en Formule 1. En s'imposant à Monza, Pierre Gasly a succédé à Olivier Panis, qui avait remporté le Grand Prix de Monaco en 1996. Par conséquent, le pilote Alpha Tauri est entré dans une nouvelle dimension et confirme son très bon début de saison, mais également sa magnifique deuxième place acquise au Brésil en fin d'année dernière. Et pourtant, Pierre Gasly revient de loin puisqu'en milieu de saison dernière, après des débuts très mitigés avec Red Bull, il a été rétrogradé et a retrouvé Alpha Tauri, qui s'appelait encore Toro Rosso. Et alors qu'Alexander Albon est en difficulté lui aussi face à Max Verstappen, Pierre Gasly pourrait bien de nouveau frapper à la porte de Red Bull.

Red Bull ne compte pas récupérer Gasly