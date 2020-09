Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel est déjà très attendu dans sa nouvelle écurie !

Publié le 10 septembre 2020 à 13h35 par A.M. mis à jour le 10 septembre 2020 à 13h36

Alors qu'il a été choisi par Racing Point, future Aston Martin, pour remplacer Sergio Pérez, Sebastian Vettel est attendu de pied ferme par Otmar Szafnauer le patron de l'écurie.

Après plusieurs mois d'incertitude, Sebastian Vettel peut souffler. En effet, sans volant pour 2021 suite à l'annonce de son départ de chez Ferrari, le quadruple Champion du monde rejoindra finalement Racing Point, qui deviendra Aston Martin la saison prochaine, afin de remplacer Sergio Pérez. « Je suis ravi d'enfin partager cette information concernant mon avenir. Je suis extrêmement fier de dire que je serai un pilote d'Aston Martin en 2021. C'est une nouvelle aventure pour moi avec une marque légendaire », confiait l'Allemand afin d'afficher sa joie. Et dans sa nouvelle écurie, l'optimisme est partagé.

«Je ne peux pas imaginer un meilleur pilote pour nous aider à lancer cette nouvelle ère»