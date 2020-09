Formule 1

Formule 1 : Coup de tonnerre pour l'avenir de Mercedes !

Publié le 14 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

C'est une bombe qui a agité le paddock au Mugello. L'écurie Mercedes, dominatrice depuis six saisons, pourrait être rachetée par Ineos. Toto Wolff, l'actuel patron, a cependant démenti rapidement.

Et si les Mercedes viraient au rouge ? Au Grand Prix de Toscane au Mugello, la voiture de sécurité livrée par Mercedes était exceptionnellement rouge. Une demande de Toto Wolff pour rendre hommage au 1000e Grand Prix de Ferrari en Formule 1. Mais cela pourrait aussi marquer le début d'un nouveau cycle. Après six ans de succès sans partage, Mercedes pourrait être rachetée par Ineos. « L'avenir de l'équipe est clair. C'est la Mercedes AMG Petronas F1 Team et rien ne va changer cela » , s'est empressé de démentir Toto Wolff, dans des propos rapportés par Reuters .

« Toto Wolff ne sera plus responsable de l'équipe »