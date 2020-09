Formule 1

Formule 1 : Mercedes fait le point sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 12 septembre 2020 à 13h35 par A.M.

Confiant quant à la prolongation du contrat de Lewis Hamilton, Toto Wolff est toutefois incapable de donner une date pour l'accord.

Petit à petit, la grille pour 2021 prend sérieusement forme. Avec l'annonce de l'arrivée de Sebastian Vettel chez Racing Point, qui deviendra Aston Martin la saison prochaine, plusieurs écuries tiennent leur duo. C'est le cas de Ferrari (Leclerc et Sainz), McLaren (Ricciardo et Norris), Renault (Ocon et Alonso) tandis que Red Bull attend toujours avant de confirmer Alexander Albon aux côtés de Max Verstappen. Et chez Mercedes il existe encore une petite incertitude. En effet, bien que Valtteri Bottas ait été confirmé pour 2021, l'annonce de la prolongation de Lewis Hamilton se fait toujours attendre. Mais Toto Wolff ne parait pas particulièrement inquiet.

«Je ne sais pas quand nous annoncerons un accord»