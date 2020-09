Formule 1

Formule 1 : Ce terrible constat de Sebastian Vettel sur la situation de Ferrari !

Publié le 11 septembre 2020 à 10h35 par H.G.

Alors que Ferrari connait une saison 2020 très délicate, Sebastian Vettel ne s’attend pas à un véritable miracle pour le Grand Prix de Toscane prévu ce dimanche.

L’annonce est tombée ce vendredi : Sebastian Vettel évoluera dans les rangs de Racing Point la saison prochaine, qui prendra alors le nom d’Aston Martin F1. Cependant, avant cela, le quadruple champion du monde doit terminer son contrat dans les rangs de Ferrari cette année. Et le moins que l’on puisse dire est que cette dernière saison au sein de la Scuderia est loin d’être de tout repos pour le pilote allemand. Tandis qu’elle connait un exercice cauchemardesque, le paroxysme a été atteint le week-end dernier à Monza, au cours duquel Sebastian Vettel a été victime d’un problème de frein et Charles Leclerc d’un accident. Et pour le Grand Prix de Toscane prévu ce dimanche sur le circuit de Mugello, l’Allemand ne s’attend pas à un miracle pour lui et Ferrari, au point de considérer que parvenir à terminer la course serait déjà un moindre mal.

« Nous sommes dans cette situation parce que nous le méritons »