Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Toto Wolff sur ce projet en F1 !

Publié le 13 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Après le Grand Prix de Monza remporté par Pierre Gasly, l'idée des grilles inversées a de nouveau refait surface en Formule 1. Une proposition qui ne plaît pas du tout à Toto Wolff, patron de Mercedes.

La domination de Mercedes incite à repenser la Formule 1. Les Grand Prix se suivent et se ressemblent, les saisons aussi, alors de nouvelles idées émergent pour relancer le suspense et le spectacle en F1. Pour le spectacle, Toto Wolff a récemment proposé de partager toutes les communications des équipes. Côte suspense, Ross Brawn, directeur technique et sportif de la F1, a remis le projet des grilles inversées au goût du jour, après le passionnant Grand Prix de Monza. Une idée visant à remplacer les qualifications par une course plus courte où les pilotes partiraient dans l'ordre inverse du classement du championnat.

« Ce n'est pas la WWE »