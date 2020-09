Formule 1

Formule 1 : Red Bull en rajoute une couche sur un retour de Pierre Gasly !

Publié le 11 septembre 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que Pierre Gasly a fait forte impression le week-end dernier en remportant le Grand Prix d’Italie, Christian Horner est resté ferme sur sa position et a affirmé qu’un retour du pilote français chez Red Bull n’était pas à l’ordre du jour.

Vingt-quatre ans après, un pilote français est parvenu à remporter une course de Formule 1. L’homme ayant réalisé cette prouesse n’est autre que Pierre Gasly, rétrogradé de chez Red Bull il y a près d’un an et envoyé au sein de la modeste écurie d’AlphaTauri. Toutefois, cet épisode ne l'a pas empêché de performer au sein de l’écurie italienne en montant sur le podium du Grand Prix du Brésil en novembre dernier, avant de s’adjuger le Grand Prix de Monza le week-end dernier. De belles performances à même de permettre à Pierre Gasly de faire grand retour chez Red Bull en lieu et place d’Alexander Albon ? Pas vraiment à en croire Christian Horner, qui considère que l’heure n’est pas à changer de pilote, mais plutôt de travailler à corriger des défauts sur la RB16.

« Cela n’aurait aucun sens d’échanger de pilotes »