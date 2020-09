Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly rend un vibrant hommage à Michael Schumacher !

Publié le 9 septembre 2020 à 13h35 par A.M. mis à jour le 9 septembre 2020 à 13h37

Vainqueur du Grand Prix de Monza, Pierre Gasly a reconnu qu'il s'était longtemps inspiré de Michael Schumacher, septuple Champion du monde.

Du haut de ses 24 ans, Pierre Gasly est né en 1996 date de la dernière victoire d'un pilote français en Formule 1. Depuis dimanche, le pilote Alpha Tauri a d'ailleurs dépoussiéré cette statistique en remportant le Grand Prix de Monza. Pierre Gasly a donc grandit sans voir une seule victoire français en F1, mais cela ne l'a pas empêché de scruter les exploits de Michael Schumacher septuple Champion du monde et vainqueur de 91 courses durant sa carrière. Et le Français reconnait qu'il s'est inspiré du Baron Rouge.

«J'en ai rêvé des milliers de fois en regardant Michael Schumacher»