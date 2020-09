Formule 1

Formule 1 : Les mots forts de Mick Schumacher après avoir piloté la Ferrari de son père...

Publié le 17 septembre 2020 à 17h35 par B.C.

Alors que Mick Schumacher a eu l'occasion de piloter la monoplace de son père dimanche avant le Grand Prix de Toscane, le fils de la légende allemand n'a pas caché son émotion après ce moment.

À l'occasion du 1000e Grand Prix de Ferrari en Formule 1, en Toscane, Mick Schumacher a pu prendre la piste avant la course au volant de la Ferrari F2004 pilotée par son père pour une démonstration. Un moment fort pour le jeune allemand de 21 ans, qui mène actuellement le championnat de Formule 2. Alors que ses débuts en F1 sont très attendus, le fils de la légende est revenu sur ce moment forcément particulier pour lui.

« C’était juste incroyable »