Formule 1

Formule 1 : Hamilton revient sur la course folle en Toscane !

Publié le 13 septembre 2020 à 22h35 par La rédaction

Vainqueur ce dimanche d’un Grand Prix de Toscane chaotique, Lewis Hamilton a signé la 90e victoire de sa carrière. Seul au monde cette saison, le pilote britannique se rapproche du record détenu par Michael Schumacher. Le Britannique est revenu sur sa victoire à l'issue de la course.

Et de 6 cette saison pour Lewis Hamilton ! Premier sur la grille de départ, le pilote britannique a terminé en tête d’un Grand Prix de Toscane marqué par de sérieux accidents, et le nombre pharaonique de 8 abandons. Un temps dépassé par son équipier et rival chez Mercedes Valtteri Bottas, Hamilton a su reprendre la tête de cette course hachée, qui a vu deux drapeaux rouges déployés. Le champion du monde en titre pointe désormais à une victoire du record détenu par Michael Schumacher, avec 91 premières places.

« C’était très difficile physiquement »