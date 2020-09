Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean raconte sa grosse frayeur au GP de Toscane !

Publié le 13 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 13 septembre 2020 à 20h37

Arrivé au terme d’un Grand Prix marqué par deux drapeaux rouges et huit abandons, Romain Grosjean est un miraculé. Aux premières loges du deuxième carambolage de l’épreuve, le pilote français raconte.

Terminer la course de ce dimanche ressemblerait presque à une chance. Avec 8 abandons, le Grand Prix de Toscane fait presque autant que l’ouverture de la saison qui en avait vu 9. Dès le 3e virage, ce sont Max Verstappen et Pierre Gasly qui ont dû renoncer à la course, entraînant la sortie d’un premier drapeau rouge. Déjà sorti par miracle sans dommage rédhibitoire de ce premier carambolage, Romain Grosjean, qui a terminé 12e de l’épreuve, était encore aux premières loges pour le deuxième accident groupé, survenu au redémarrage de la course.

« La plus grosse frayeur de ma carrière »