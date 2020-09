Formule 1

Formule 1 : Leclerc savoure sa performance en qualifications du GP de Toscane

Publié le 12 septembre 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de Toscane aura lieu ce dimanche, la grille de départ est désormais connue. Si les Mercedes figurent une nouvelle fois en tête, la 5e place sera occupée par la Ferrari de Charles Leclerc, une bouffée d’air pour la Scuderia.

Enfin une bonne nouvelle du côté de Ferrari ! Après avoir décroché au mieux la 13e place au départ sur les deux derniers Grands Prix (Spa et Monza) qui ont été chaotiques, la Scuderia espérait réaliser une belle progression sur les qualifications du Grand Prix de Toscane. Au final, ce sont une nouvelle fois les Mercedes, suivies des deux Red Bull, qui occuperont les 4 premières places au départ ce dimanche. La surprise est à signaler du côté de Charles Leclerc, qui a décroché la 5e position, un résultat pas si anodin lorsque l'on prend en compte les dernières performances de l’écurie italienne.

« Les sensations étaient très bonnes dans la voiture »