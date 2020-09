Formule 1 : Ferrari dresse un constat accablant après le «désastre» de Monza...

Formule 1

Publié le 8 septembre 2020

Suite au nouveau fiasco de Ferrari, à Monza, Mattia Binotto reconnait que la Scuderia traverse une période délicate alors que se profile le 1000ème Grand Prix de l'écurie...

Heureusement pour Ferrari, les Tifosi n'étaient pas présents à Monza. La Scuderia a de nouveau vécu un week-end cauchemardesque, mais cette fois-ci sur ses terres. Après des qualifications désastreuses, qui ont notamment vu Sebastian Vettel être incapable de se hisser en Q2, la course dimanche a également été très compliquée. L'Allemand a été contraint à l'abandon après avoir perdu ses freins, tandis que Charles Leclerc est sorti très violemment de la piste. Rien ne va plus chez Ferrari et pour rendre le week-end encore plus humiliant, c'est Alpha Tauri, l'autre écurie italienne du plateau, moins habitué à jouer les premiers rôles, qui a brillé puisque Pierre Gasly s'est imposé et a donc permis à l'hymne italien de retentir à Monza malgré la défaillance de Ferrari. Mattia Binotto est lucide sur la situation de la Scuderia à une semaine de 1000ème Grand Prix de l'histoire de Ferrari, au Mugello.

Binotto est très inquiet