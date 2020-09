Formule 1

Formule 1 : La terrible sortie de Max Verstappen sur sa saison !

Publié le 15 septembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Contraint à l'abandon en Toscane ce dimanche, son troisième depuis le début de la saison, Max Verstappen s'est avoué vaincu pour le titre cette année. Et le Néerlandais ne se montre pas plus optimiste pour 2021.

Vainqueur du Grand Prix du 70e anniversaire de la Formule 1 à Silverstone il y a un mois, Max Verstappen connaît depuis une saison compliquée. Le pilote Red Bull comptabilise déjà 3 abandons cette saison, dont 2 successifs lors du Grand Prix d'Italie puis de Toscane. Alors que Lewis Hamilton se montre impérial, Max Verstappen semble déjà distancé pour le titre, avec 80 points de retard. Dans des propos accordés à Ziggo Sport , et relayés par F1 Actu , le Néerlandais se montre d'ailleurs lucide.

« Le championnat est terminé »