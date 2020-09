Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr est impatient de rejoindre Ferrari !

Publié le 15 septembre 2020 à 15h35 par La rédaction

C'est officiel depuis mai dernier, Carlos Sainz Jr remplacera Vettel chez Ferrari l'an prochain. Une réelle fierté pour le pilote espagnol de piloter pour une écurie qui représente beaucoup en Formule 1.

Après Toro Rosso, Renault et McLaren, Carlos Sainz Jr rejoindra Ferrari. Une décision prise en mai dernier par Mattia Binotto. Le pilote espagnol succédera à Sebastian Vettel. Au côté de Charles Leclerc, le pilote de 26 ans aura la lourde tâche de faire redorer le blason de Ferrari. Avec deux podiums en Formule 1, au Grand Prix du Brésil l'an dernier et récemment à Monza, Carlos Sainz Jr est un talent de la Formule 1. Et piloter pour Ferrari pourrait lui permettre de franchir un nouveau cap.

« Je suis très motivé d'aller chez Ferrari l'année prochaine »