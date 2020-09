Formule 1

Formule 1 : Leclerc raconte sa relation avec Sebastian Vettel

Publié le 18 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

A quelques courses de voir Sebastian Vettel quitter Ferrari, Charles Leclerc est revenu sur sa relation avec le pilote allemand, révélant notamment son intimidation face au quadruple champion du monde.

Cinq ans après son arrivée en provenance de Red Bull, Sebastian Vettel entre dans la dernière ligne droite de son aventure chez Ferrari, alors qu’il ne lui reste plus que dix courses avec l’écurie italienne. Une épopée au goût amer pour le pilote allemand, qui n’est jamais parvenu à atteindre le niveau qu’il avait du côté de Red Bull, ne remportant que 10 victoires en 110 Grand Prix. Alors qu’il traverse probablement la plus difficile période de sa carrière, n’ayant réussi à faire mieux que la dixième à seulement deux reprises cette saison sur neuf Grand Prix, Sebastian Vettel a récemment annoncé son arrivée chez Aston Martin, actuellement connu sous le nom de Racing Point, pour la saison prochaine. Alors qu’il a rejoint Ferrari en 2019, Charles Leclerc s’est exprimé sur sa relation avec son coéquipier.

« Seb est un grand champion »