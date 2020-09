Formule 1

Formule 1 : Le patron de Ferrari affiche un discours pessimiste !

Publié le 15 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Sixième au classement constructeur, Ferrari vit une saison très compliquée. Face à ses mauvais résultats, le PDG de Ferrari réagit à son tour.

Une des pires saisons de l'histoire pour Ferrari. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Depuis le premier Grand Prix, les voitures de Maranello n'ont pas de rythme. Si des progrès étaient espérés au fil des courses, Ferrari reste toujours aussi loin. Aux classements, pilotes et constructeurs, les rouges ne cesse de reculer. Face à cette crise, les pilotes, les directeurs sportifs et maintenant le PDG appellent au travail.

« Nous ne cherchons pas d'excuse »