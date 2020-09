Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc critique encore l'irrégularité de Ferrari !

Publié le 14 septembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Après une bonne qualification, Charles Leclerc est parti 5e au Mugello. En course, le rythme n'a jamais été le bon. Les Ferrari terminent aux 8e et 10e place. De quoi agacer le prodige monégasque.

C'était la fête de Ferrari. Au Mugello, l'écurie de Maranello célébrait son 1000e Grand Prix en Formule 1. Mais comme cette saison le laissait présager, les résultats n'ont pas suivi. Charles Leclerc a conclu la course à la 8e place, en profitant de la pénalité de Raikkonen. Sebastian Vettel a, lui, arraché un point de justesse avec sa 10e position. Pourtant, après les qualifications, le pilote monégasque pensait avoir trouvé le rythme de sa Ferrari.

« C'est un moment difficile »