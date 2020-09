Formule 1

Formule 1 : L'arrivée de Vettel chez Aston Martin est déjà validée !

Publié le 14 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Officialisée jeudi dernier, la signature de Sebastian Vettel chez Racing Point était très attendue. Ross Brawn, directeur sportif du championnat du monde de F1, s’exprime sur ce changement qu’il semble voir d’un bon œil.

Exit Sergio Perez, Sebastian Vettel roulera sous pavillon britannique dès 2021. Le pilote allemand, qui arrive en fin de contrat avec Ferrari, s’est engagé avec l’écurie Racing Point à partir de 2021, en lieu et place du pilote mexicain. Un nouveau challenge pour le quadruple champion du monde, qui vit un calvaire cette saison avec la Scuderia . Avec cette arrivée, l’écurie anglaise, qui portera le nom d’Aston Martin à partir de la saison prochaine, souhaite changer de dimension et concurrencer les meilleurs. Une ambition que Ross Brawn perçoit d’un bon œil.

« Il a toujours le feu en lui »