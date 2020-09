Formule 1

Formule 1 : Après le GP d'Italie, Gasly ne veut pas s’arrêter là !

Publié le 21 septembre 2020 à 21h35 par La rédaction

Vainqueur du Grand Prix d'Italie, Pierre Gasly est revenu sur cette victoire inattendue, mais se projette aussi sur la prochaine course, en Russie.

Le Grand Prix d'Italie 2020 restera graver dans la mémoire de Pierre Gasly. Le pilote AlphaTauri a terminé devant Lance Stroll et Carlos Sainz Jr pour remporter le 6 septembre dernier sa première course en Formule 1. Une performance rare puisque Pierre Gasly est devenu le premier Français à remporter un Grand Prix depuis Olivier Panis en 1996. Mais la saison est loin d’être terminée pour le pilote de 24 ans qui espère briller ce week-end lors du Grand Prix de Russie.

« Nous devons essayer de continuer avec une série de performances solides »